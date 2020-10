Genoa | Gestio Capital non più interessato al club | aveva offerto 105 milioni di euro

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Il gruppo finanziarionon è piùall’acquisizione del. Lo ha annunciato in una nota ripercorrendo gli step principali della trattativa i passi principali della trattativa: “Il 10 agostoha presentato un’offerta ufficiale per l’acquisizione delCFC per un valore complessivo di 105di. Tale offerta è stata espressione di colloqui tenuti per mesi sia con la proprietà che con il management della società, chesempre manifestato la propria intenzione di vendere la propria quota del. Nonostante i ripetuti tentativi conciliatori tenutisi nelle ultime settimane, venute a mancare ...