Gelosia | raptus | lite familiare | quando la narrazione della violenza contro le donne è tossica

(Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – Gelosia, raptus, lite familiare. Sono questi i 'bias' di genere più frequenti nella narrazione giornalistica della violenza maschile contro le donne, stereotipi e pregiudizi sistematici e ricorrenti individuati dalle ricerche condotte nell'ambito del 'Progetto Step-Stereotipo e pregiudizio: per un cambiamento culturale nella rappresentazione di genere in ambito giudiziario, nelle forze dell'ordine e nel racconto dei media', promosso dall'università della Tuscia in collaborazione con l'ong Differenza Donna e il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ben 16.715 gli articoli del triennio 2017-19 finiti nel database dell'indagine, per un totale di 15 quotidiani, nazionali e locali, analizzati e 14.727 titoli estrapolati.