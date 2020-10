Galli su Contagi Covid-19: Situazione Diversa da Marzo ma Allarmante (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il direttore delle Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, nel corso di un’intervista a “Timeline”, su Sky TG24, parla di Contagi. “La Situazione non è quella di Marzo e neanche di aprile, ma è Allarmante” afferma. Poi conclude dichiarando che “è evidente che siamo di fronte a fenomeno che sta diventando pesante”. Leggi su youreduaction (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il direttore delle Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo, nel corso di un’intervista a “Timeline”, su Sky TG24, parla di. “Lanon è quella die neanche di aprile, ma è” afferma. Poi conclude dichiarando che “è evidente che siamo di fronte a fenomeno che sta diventando pesante”.

