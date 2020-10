Gabriel Garko decisione sofferta | L’attore se ne va | “Non mi vedrete più” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gabriel Garko continua ad essere ospite di numerosi programmi televisivi dopo il coming out ma, a Live! Non è la D’Urso, ha annunciato che si allontanerà dai riflettori. Il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip ha fatto molto chiacchierare. L’attore, che in passato ha finto relazioni sentimentali con Eva Grimaldi e Adua … L'articolo Gabriel Garko decisione sofferta L’attore se ne va “Non mi vedrete più” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 12 ottobre 2020)continua ad essere ospite di numerosi programmi televisivi dopo il coming out ma, a Live! Non è la D’Urso, ha annunciato che si allontanerà dai riflettori. Il coming out dial Grande Fratello Vip ha fatto molto chiacchierare. L’attore, che in passato ha finto relazioni sentimentali con Eva Grimaldi e Adua … L'articoloL’attore se ne va “Non mipiù” proviene da www.meteoweek.com.

