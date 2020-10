Funicolari ferme a Napoli | addetti in sciopero dalle 9 alle 17

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono fermi i quattro impianti della funicolare diin conseguenza dellodi otto ore,17, proclamato da Filt Cgil Uiltrasporti e Ugl Fna. L’ultima corsa e’ stata effettuataore 9,20. Per gli utenti della funicolare di Mergellina, come ogni giorno, previstaore 14 una navetta sostitutiva. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

bianca_caimi : RT @SkyTG24: Sciopero dei trasporti oggi a #Napoli, ferme le funicolari - SkyTG24 : Sciopero dei trasporti oggi a #Napoli, ferme le funicolari - mattinodinapoli : Napoli, ferme per sciopero tutte le funicolari - ottopagine : Sciopero trasporti: ferme le funicolari a Napoli #Napoli - OrabonaAdolfo : @rep_napoli Il vero problema è il trasporto pubblico. A Napoli fra le metropolitane con pochi treni, le funicolari… -

Sono fermi i quattro impianti della funicolare di Napoli in conseguenza dello sciopero di otto ore, dalle 9 alle 17, proclamato da Filt Cgil Uiltrasporti e Ugl Fna. L'ultima corsa è ...Due congedi parentali hanno mandato in tilt la funicolare di Chiaia e Mergellina sabato, costringendo la chiusura per mezza giornata e l'ira dei vertici dell'Anm che nel doversi scusare ...