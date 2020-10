Francisco Ferrer | l' uomo che sognava una scuola veramente laica e libertaria

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Il 13 ottobre 1909 viene fucilato a Barcellona, nella fortezza di Montjuïc, il pedagogista anarchicoy Guardia, arrestato perché ritenuto fomentatore della Semana tragica che aveva incendiato la Spagna e in particolare la Catalogna, sottoposto a un processo farsa, condannato con prove artefatte. Finisce così il suo sogno di una, mai coercitiva nei metodi e scientifica nell’insegnamento., nato il 14 gennaio 1859, si era ribellato all’educazione repressiva già da ragazzino, quando, picchiato insieme al fratello dal parroco deciso a non permettere che i due partecipassero al funerale civile dello zio libertario, non ci aveva pensato due volte ...