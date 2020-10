Franceska Pepe rinnega il passato: la showgirl fa mea culpa (Di lunedì 12 ottobre 2020) Franceska Pepe è stata ospite della puntata di ieri, 11 ottobre, di Live! Non è la D’Urso e, ripercorrendo i suoi precedenti lavorativi, non ha esitato a sferrare un duro colpo contro Lory Del Santo. Franceska Pepe, nonostante la breve permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, è stata uno dei personaggi che ha maggiormente … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 12 ottobre 2020)è stata ospite della puntata di ieri, 11 ottobre, di Live! Non è la D’Urso e, ripercorrendo i suoi precedenti lavorativi, non ha esitato a sferrare un duro colpo contro Lory Del Santo., nonostante la breve permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, è stata uno dei personaggi che ha maggiormente … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Franceska Pepe è stata ospite della puntata di ieri, 11 ottobre, di Live! Non è la D’Urso e, ripercorrendo i suoi precedenti lavorativi, non ha esitato a sferrare un duro colpo contro Lory Del Santo.

