Francesco Totti: è mancato il padre a causa del Covid-19. Il messaggio del calciatore su Instagram (Di lunedì 12 ottobre 2020) È mancato Enzo Totti, il padre dell’ex capitano della Roma Francesco Totti. L’ex calciatore era legatissimo al genitore: tanti i messaggi di affetto pervenutigli. Ex impiegato di banca, dall’animo gioviale e spumeggiante, aveva 76 anni Enzo Totti, a cui in passato era stato diagnosticato il diabete. Ricoverato nel reparto di terapia intensiva allo Spallanzani di Roma a causa del Covid-19, Enzo Totti non ce l’ha fatta e si è spento. Enzo è sempre stata una figura importantissima per il figlio Francesco, spronandolo a dare sempre il meglio di sè e a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Francesco ... Leggi su trendit (Di lunedì 12 ottobre 2020) ÈEnzo, ildell’ex capitano della Roma. L’exera legatissimo al genitore: tanti i messaggi di affetto pervenutigli. Ex impiegato di banca, dall’animo gioviale e spumeggiante, aveva 76 anni Enzo, a cui in passato era stato diagnosticato il diabete. Ricoverato nel reparto di terapia intensiva allo Spallanzani di Roma adel-19, Enzonon ce l’ha fatta e si è spento. Enzo è sempre stata una figura importantissima per il figlio, spronandolo a dare sempre il meglio di sè e a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi....

repubblica : Roma, morto Enzo, il papà di Francesco Totti. Era positivo al Coronavirus - Agenzia_Ansa : Morto il papà di #FrancescoTotti. Aveva contratto il #Coronavirus #EnzoTotti #Roma #Covid #ANSA… - Corriere : Morto Enzo Totti, papà di Francesco. Era ricoverato allo Spallanzani per il Covid - CalellaMichela : RT @OfficialASRoma: Ciao Enzo ?? Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia @Totti #ASRoma - cristia_urbano : RT @GiorgiaMeloni: Un forte abbraccio a Francesco Totti per la perdita del padre Enzo. Condoglianze a lui e a tutti i suoi familiari per qu… -