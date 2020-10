Francesco Le Foche: «Covid in primavera sarà domabile. Contagiati hanno bassa carica virale» (Di lunedì 12 ottobre 2020) «Ci sono le premesse per essere fiduciosi e aspettarsi che questa epidemia entro marzo-aprile sia finalmente domabile». Così al ‘Corriere della Sera’ Francesco Le Foche, immunologo clinico all’università La Sapienza, ha commentato l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile, che riportava di 5.500 nuovi positivi e di 420 ricoverati in terapia intensiva. «Non sono preoccupato, la maggior parte dei Contagiati esprime una forma di malattia molto blanda probabilmente perché la carica virale del Sars-CoV-2 è molto bassa. Le mascherine stanno svolgendo un ruolo fondamentale. Bloccano il virus o nella peggiore delle ipotesi ne riducono la trasmissione e questo fa sì che chi si ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) «Ci sono le premesse per essere fiduciosi e aspettarsi che questa epidemia entro marzo-aprile sia finalmente». Così al ‘Corriere della Sera’Le, immunologo clinico all’università La Sapienza, ha commentato l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile, che riportava di 5.500 nuovi positivi e di 420 ricoverati in terapia intensiva. «Non sono preoccupato, la maggior parte deiesprime una forma di malattia molto blanda probabilmente perché ladel Sars-CoV-2 è molto. Le mascherine stanno svolgendo un ruolo fondamentale. Bloccano il virus o nella peggiore delle ipotesi ne riducono la trasmissione e questo fa sì che chi si ...

Onde evitare malintesi, Francesco Le Foche ha chiarito che minor carica virale non significa che il virus abbia perso di aggressività: «Il virus è esattamente lo stesso. Per carica virale si ...

Francesco Le Foche: "I contagiati hanno una carica virale bassa. In primavera l’epidemia sarà domabile"

Francesco Le Foche, immunologo clinico all’università La Sapienza, con i casi che stanno su quota 5.500 e 420 ricoveri in terapia intensiva, non si allarma ...

Onde evitare malintesi, Francesco Le Foche ha chiarito che minor carica virale non significa che il virus abbia perso di aggressività: «Il virus è esattamente lo stesso. Per carica virale si ...