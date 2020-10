Fisco | l’ Italia è il Paese più tassato d’Europa | lo affermano i commercialisti

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Nel contesto internazionale, la pressione fiscalena risulta essere sbilanciata sul lavoro rispetto al consumo. L’si colloca infatti al 26° posto nella graduatoria EU27 per quanto riguarda il gettito IVA in rapporto al Pil, mentre si trova al 5° posto per il gettito dell’imposta personale sul reddito

Corriere : I commercialisti: l’Italia è il Paese dove si pagano più tasse, pressione oltre il 48% - MediasetTgcom24 : Fisco, commercialisti: Italia Paese più tartassato in Ue, tasse oltre il 48% #fisco - msgelmini : Il 16 ottobre torneranno le #cartelle esattoriali di Equitalia e i pignoramenti. Il governo è immobile, e aspetta c… - FirenzePost : Fisco: Italia Paese più tassato d’Europa, lo affermano i commercialisti - MariaAversano1 : RT @GDF: #GDF #ROAN #Ancona: individuate 18 #imbarcazioni da #diporto, battenti bandiera straniera intestate a soggetti residenti in #Itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Italia

Uber Eats, 10 persone indagate per capolarato. Spunta un'intercettazione: "Non dire che abbiamo creato un sistema per disperati".AGI - Sono state chiuse le indagini sulla filiale italiana di Uber Eats ... attesa di protezione umanitaria - e che in base alle indagini hanno anche evaso il fisco per oltre 315mila euro (tra i Iva e ...