Fisco | Commercialisti | l’Italia è il Paese più tassato d’Europa

(Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – La pressione fiscale reale in Italia è al 48,2%, più alta del 5,8% rispetto alla stima ufficiale, che non tiene in considerazione il sommerso e l'economia illegale, due voci che da sole rappresentano il 12% del PIL, pari a 215 miliardi. Lo rivela lo studio "Analisi della pressione fiscale in Italia, in Europa e nel mondo. Struttura ed evoluzione dei principali indicatori di politica sociale", stilato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Un dato particolarmente importante è quello della pressione fiscale sulle famiglie, calcolato sulla base dei dati Istat, che nel 2019 è risultata pari al 18%, con una crescita di 0,3 punti rispetto al 2018. L'analisi rivela che la maggior parte delle famiglie non è ancora riuscita a recuperare lo shock fiscale causato dalla crisi del ...

