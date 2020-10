Fisco, commercialisti: Italia Paese più tartassato in Ue, tasse oltre il 48% (Di lunedì 12 ottobre 2020) In Italia il 'peso' della tassazione è più elevato delle stime ufficiali. Lo denuncia uno studio del Consiglio e della Fondazione nazionale dei commercialisti , sottolineando che 'la pressione fiscale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 ottobre 2020) Inil 'peso' della tassazione è più elevato delle stime ufficiali. Lo denuncia uno studio del Consiglio e della Fondazione nazionale dei, sottolineando che 'la pressione fiscale ...

In Italia il "peso" della tassazione è più elevato delle stime ufficiali. Lo denuncia uno studio del Consiglio e della Fondazione nazionale dei commercialisti, sottolineando che "la pressione fiscale ...

