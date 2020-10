Firenze. Oltre 3 milioni per la manutenzione della viabilità (Di lunedì 12 ottobre 2020) Oltre tre milioni per la manutenzione della viabilità cittadina. É quanto ha stanziato la giunta comunale approvando, su proposta dell’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti, un pacchetto di delibere. Si tratta di accordi quadro relativi a manutenzioni di strade e piazze nei cinque quartieri ma anche di interventi su ponti, passerelle pedonali e strutture simili compresi quelli sui guard rail e sui giunti di dilatazione. Previsto anche uno stanziamento specifico per l’abbattimento delle barriere architettoniche. “Continuano gli investimenti per riqualificare strade e piazze in tutti i quartieri – sottolinea l’assessore Giorgetti -. Importante anche il lavoro sull’abbattimento delle barriere architettoniche, tema particolarmente sentito”. In ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 12 ottobre 2020)treper laviabilità cittadina. É quanto ha stanziato la giunta comunale approvando, su proposta dell’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti, un pacchetto di delibere. Si tratta di accordi quadro relativi a manutenzioni di strade e piazze nei cinque quartieri ma anche di interventi su ponti, passerelle pedonali e strutture simili compresi quelli sui guard rail e sui giunti di dilatazione. Previsto anche uno stanziamento specifico per l’abbattimento delle barriere architettoniche. “Continuano gli investimenti per riqualificare strade e piazze in tutti i quartieri – sottolinea l’assessore Giorgetti -. Importante anche il lavoro sull’abbattimento delle barriere architettoniche, tema particolarmente sentito”. In ...

