Firenze. Festa per i 10 anni degli Angeli del Bello (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una “Casa del Bello per Firenze”, gestita e sostenuta dalla Fondazione degli Angeli del Bello, un punto di aggregazione per tutta la città dove promuovere il decoro, la rigenerazione urbana, l’educazione civica, il rispetto della qualità dei beni comuni, la cittadinanza attiva: questo l’obiettivo della Onlus fiorentina, in occasione dei 10 anni di attività, per se stessa, il capoluogo toscano e tutte le realtà affiliate. È stato festeggiato il decimo compleanno della Fondazione che conta oltre 3.500 iscritti, “innamorati” di Firenze che dedicano un po’ del proprio tempo libero e le capacità al decoro cittadino. Questa mattina oltre 50 volontari si sono dati appuntamento a Porta San ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una “Casa delper”, gestita e sostenuta dalla Fondazionedel, un punto di aggregazione per tutta la città dove promuovere il decoro, la rigenerazione urbana, l’educazione civica, il rispetto della qualità dei beni comuni, la cittadinanza attiva: questo l’obiettivo della Onlus fiorentina, in occasione dei 10di attività, per se stessa, il capoluogo toscano e tutte le realtà affiliate. È stato festeggiato il decimo compleanno della Fondazione che conta oltre 3.500 iscritti, “innamorati” diche dedicano un po’ del proprio tempo libero e le capacità al decoro cittadino. Questa mattina oltre 50 volontari si sono dati appuntamento a Porta San ...

Oltre a Grosseto dove il progetto è nato le città più “attive” sono Roma, Milano, Bergamo e Firenze. I post della pagina valicano ... Dal 2018 esiste anche una sezione #Solounminuto all'interno del ...

La decima edizione del festival più longevo che indaga la Rete come fenomeno sociale chiude gli eventi live in Pisa con la premiazione del drink più futurista: al primo posto Shaker Bar, al secondo il ...

