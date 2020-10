Fiorentina, Commisso: «Chiesa? Un immigrato ha finanziato gli Agnelli» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Rocco Commisso ha parlato del passaggio di Federico Chiesa alla Juventus: ecco le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato del passaggio di Federico Chiesa alla Juventus. Ecco le sue parole a Rtv38 riportate da Fiorentinanews.com. Chiesa – «Nessuno mi ha portato un’offerta definitiva. Io sono deluso per come si è comportato, abbiamo dovuto mandare i documenti a Coverciano perché lui non è voluto venire a firmare al Centro Sportivo. Ancora non mi ha mandato nessun messaggio, Enrico si. Un povero immigrato dalla Calabria ha dovuto finanziare gli Agnelli e la Juventus». Fiorentina – «In alcuni momenti le critiche sono andate troppo avanti, non ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roccoha parlato del passaggio di Federicoalla Juventus: ecco le parole del presidente dellaRoccoha parlato del passaggio di Federicoalla Juventus. Ecco le sue parole a Rtv38 riportate danews.com.– «Nessuno mi ha portato un’offerta definitiva. Io sono deluso per come si è comportato, abbiamo dovuto mandare i documenti a Coverciano perché lui non è voluto venire a firmare al Centro Sportivo. Ancora non mi ha mandato nessun messaggio, Enrico si. Un poverodalla Calabria ha dovuto finanziare glie la Juventus».– «In alcuni momenti le critiche sono andate troppo avanti, non ...

