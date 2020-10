Fiorentina, Borja Valero: “Pronto a giocarmi il posto fino all’ultimo. Chiesa? Professionale fino all’ultimo” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Parola a Borja Valero.Non si spengono i riflettori sul divorzio tra la Fiorentina e Federico Chiesa, dopo il burrascoso addio della giovane stella viola, che solo una settimana prima dall'approdo in bianconero aveva indossato la fascia da capitano in occasione della gara contro la Sampdoria. A soffermarsi sull'argomento anche l'ex compagno dell'attaccante della Juventus, Borja Valero, intervenuto ai microfoni del "Corriere Fiorentino"."Chiesa? Non entro nel merito, evidentemente ha fatto quello che pensava fosse più giusto. Però tutti hanno visto fino all’ultimo minuto dell’ultima partita quale sia stato il suo contributo. Professionalmente non gli si può imputare niente". ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 ottobre 2020) Parola a.Non si spengono i riflettori sul divorzio tra lae Federico, dopo il burrascoso addio della giovane stella viola, che solo una settimana prima dall'approdo in bianconero aveva indossato la fascia da capitano in occasione della gara contro la Sampdoria. A soffermarsi sull'argomento anche l'ex compagno dell'attaccante della Juventus,, intervenuto ai microfoni del "Corriere Fiorentino"."? Non entro nel merito, evidentemente ha fatto quello che pensava fosse più giusto. Però tutti hanno vistoall’ultimo minuto dell’ultima partita quale sia stato il suo contributo. Professionalmente non gli si può imputare niente". ...

