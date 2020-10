Fiocco rosa a palazzo San Giacomo: per Luigi de Magistris la candidata sindaca è Alessandra Clemente (Di lunedì 12 ottobre 2020) NAPOLI – Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha annunciato che Alessandra Clemente, attuale assessora ai Giovani del Comune con deleghe, tra le tante, anche al Patrimonio ed ai Lavori pubblici, sarà candidata alla carica di sindaco alle elezioni amministrative del 2021. Una notizia che per molti notizia non è. Il nome della 33enne, avvocata con alle spalle esperienze di volontariato al fianco di realtà antimafia come Libera e del coordinamento dei familiari di vittime innocenti della criminalità organizzata, gira da tempo. E più volte dall’inizio di settembre pareva che de Magistris formalizzasse lo scioglimento di ogni riserva, invece è trascorso più di un mese. Un mese che è stato segnato dalla rielezione a palazzo Santa Lucia di Vincenzo De Luca e da diversi annunci del Pd metropolitano che, soddisfatto dai risultati delle scorse Amministrative per le vittorie figlie dell’alleanza con il M5s, attraverso il segretario metropolitano Marco Sarracino, ha annunciato che “questo modello vincente sarà proposto alla città di Napoli”. Leggi su dire (Di lunedì 12 ottobre 2020) NAPOLI – Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha annunciato che Alessandra Clemente, attuale assessora ai Giovani del Comune con deleghe, tra le tante, anche al Patrimonio ed ai Lavori pubblici, sarà candidata alla carica di sindaco alle elezioni amministrative del 2021. Una notizia che per molti notizia non è. Il nome della 33enne, avvocata con alle spalle esperienze di volontariato al fianco di realtà antimafia come Libera e del coordinamento dei familiari di vittime innocenti della criminalità organizzata, gira da tempo. E più volte dall’inizio di settembre pareva che de Magistris formalizzasse lo scioglimento di ogni riserva, invece è trascorso più di un mese. Un mese che è stato segnato dalla rielezione a palazzo Santa Lucia di Vincenzo De Luca e da diversi annunci del Pd metropolitano che, soddisfatto dai risultati delle scorse Amministrative per le vittorie figlie dell’alleanza con il M5s, attraverso il segretario metropolitano Marco Sarracino, ha annunciato che “questo modello vincente sarà proposto alla città di Napoli”.

