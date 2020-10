FIGC: «Italia U20 al posto dell’U21 contro l’Irlanda del Nord» (Di lunedì 12 ottobre 2020) La FIGC ha comunicato che la nazionale Italiana Under 20 sostituirà l’Under 21 nel match di qualificazione agli Europei Visti i casi di positività al COVID-19 emersi in questi giorni, nella consapevolezza di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei protocolli redatti da UEFA e FIGC, la Federazione in via precauzionale e con senso di responsabilità ha stabilito che sarà la Nazionale Under 20 a disputare domani alle ore 17 allo stadio ‘Arena Garibaldi-Romeo Anconetani’ di Pisa il match con la Repubblica d’Irlanda valido per le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21. La gara si giocherà a porte chiuse su disposizione del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) di Pisa. La Nazionale Under 20 guidata da Alberto Bollini, che era stata preallertata nei giorni ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Laha comunicato che la nazionalena Under 20 sostituirà l’Under 21 nel match di qualificazione agli Europei Visti i casi di positività al COVID-19 emersi in questi giorni, nella consapevolezza di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei protocolli redatti da UEFA e, la Federazione in via precauzionale e con senso di responsabilità ha stabilito che sarà la Nazionale Under 20 a disputare domani alle ore 17 allo stadio ‘Arena Garibaldi-Romeo Anconetani’ di Pisa il match con la Repubblica d’Irlanda valido per le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21. La gara si giocherà a porte chiuse su disposizione del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) di Pisa. La Nazionale Under 20 guidata da Alberto Bollini, che era stata preallertata nei giorni ...

ZZiliani : ULTIMORA. Una riunione non stop di FIGC e Lega è in corso per cercare di capire cosa significhi il rinvio di Island… - ilovepisa : RT @TuttoPisa: Decisione necessaria dopo i casi Covid19 che hanno colpito l'Under 21. La sfida dell'Arena Garibaldi sarà trasmessa in diret… - TramacEma : L'#Italia Under 21 non giocherà con l'Irlanda. La #Figc manderà in campo l'Under 20 con l'aggiunta di #Cutrone, Sot… - TuttoPisa : Decisione necessaria dopo i casi Covid19 che hanno colpito l'Under 21. La sfida dell'Arena Garibaldi sarà trasmessa… - pietroscogna : Dopo le positività al #Covid19 registrate nella Nazionale U21, la Figc ha stabilito che sarà l'Italia U20 (con l'in… -