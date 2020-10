FIFA 21 aspettando la FUT Champions Weekend League | quando la prima?

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 ottobre 2020) La stagione sportiva di21 è ufficialmente iniziata per tutti lo scorso venerdì. Dopo i vari appuntamenti in accesso anticipato, dal 1 ottobre su EA Play (per dieci ore) e dal 6 ottobre per le edizionie Ultimate, con la Standard si sono rotti tutti gli indugi. E, come di consueto, milioni sono stati gli utenti che non hanno tardato ad affollare i campi da gioco digitali di Electronic Arts. Una community come sempre molto attiva, quella calcistico-videoludica. Che tende a gravitare in particolar modo attorno a una specifica modalità di gioco del titolo di EA. Anche in21 il polo attrattivo maggiore è costituito dalla modalità Ultimate Team, FUT per gli amici. Un frangente ludico nel quale gli utenti possono costruire la squadra dei propri sogni, da portare poi a competere contro ...