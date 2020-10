Fiere | Faccin spa protagonista alla 32esima edizione di Bi-Mu

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott. (Labitalia) -Spa ricomincia la stagione fieristica e riparte da Bi-Mu, la più importante kermesse italiana dedicata all'industria costruttrice di macchine utensili ad asportazione, deformazione e additive, robot, digital manufacturing e automazione, tecnologie abilitanti e subfornitura, che si svolgerà in Fieramilano Rho dal 14 al 17 ottobre. Fondata nel 1960 a Visano (Brescia),Spa è un'azienda leader a livello mondiale nella produzione di macchine per la piegatura del metallo (calandre, curvaprofili, fondi bombati, ecc.) con una base instta di oltre 10 mila macchine a livello globale.Spa, con un fatturato 2019 di oltre 33 milioni di euro, esporta più del 90% della produzione attraverso una presenza diretta negli Stati Uniti e in Germania e un ...