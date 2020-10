Festival del cinema di Roma, da oggi la vendita online dei biglietti (Di lunedì 12 ottobre 2020) Riflettori puntati sulla 15esima Festa del cinema di Roma che comincia giovedì 15 ottobre e da oggi la vendita online dei biglietti. Si parte con l’ultimo film della Disney Pixar, ‘Soul’, che uscirà poi sulla piattaforma streaming Disney + il 25 dicembre e non più in sala a metà novembre, come era stato annunciato. Manifestazione condizionata dalle misure anti-Covid, con accesso in Auditorium solo per chi ha il biglietto o si è registrato sulla App della Festa del cinema. Tra gli appuntamenti più attesi il documentario su Francesco Totti (che sarà presente alla manifestazione) sabato 17 ottobre, mentre domenica 18 ci sarà un incontro col pubblico ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Riflettori puntati sulla 15esima Festa deldiche comincia giovedì 15 ottobre e daladei. Si parte con l’ultimo film della Disney Pixar, ‘Soul’, che uscirà poi sulla piattaforma streaming Disney + il 25 dicembre e non più in sala a metà novembre, come era stato annunciato. Manifestazione condizionata dalle misure anti-Covid, con accesso in Auditorium solo per chi ha il biglietto o si è registrato sulla App della Festa del. Tra gli appuntamenti più attesi il documentario su Francesco Totti (che sarà presente alla manifestazione) sabato 17 ottobre, mentre domenica 18 ci sarà un incontro col pubblico ...

ASSANDIRA ( Festival di Venezia 2020 Ospite in sala il regista SALVATORE MEREU) Assandira è un film molto importante, e a s’andira è una modalità del canto a tenore sardo. Nella fusione di questa ...

lo spettacolo "Aletheia - teatro di voci e corpi di donne", appuntamento conclusivo del Festival per la Libertà di espressione "Free Wor(l)d" che si terrà a Spoleto dal 15 al 18 ottobre. Lo spettacolo ...

