Feste private non più vietate, solo sconsigliate (Di lunedì 12 ottobre 2020) Non sarà un divieto, ma una “forte raccomandazione”. Roberto Speranza ha insistito fino all’ultimo nel voler inserire norme più perentorie per impedire assembramenti nelle case private. “O blocchi gli spostamenti o per legge è impossibile farlo”, gli ha risposto un collega di Governo. Il ministro della Salute battaglia, ha nella testa il dato messo nero su bianco venerdì dall’Istituto superiore di sanità secondo il quale il 77,6% dei contagi avviene in ambito familiare. Giuseppe Conte scioglie il nodo: “Non possiamo introdurre una norma vincolante, ma il messaggio che deve passare a tutti i costi è questo: non organizzare eventi privati con tante persone e tenere la mascherina qualora siano presenti in casa non conviventi”. La girandola di riunioni inizia a metà ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Non sarà un divieto, ma una “forte raccomandazione”. Roberto Speranza ha insistito fino all’ultimo nel voler inserire norme più perentorie per impedire assembramenti nelle case. “O blocchi gli spostamenti o per legge è impossibile farlo”, gli ha risposto un collega di Governo. Il ministro della Salute battaglia, ha nella testa il dato messo nero su bianco venerdì dall’Istituto superiore di sanità secondo il quale il 77,6% dei contagi avviene in ambito familiare. Giuseppe Conte scioglie il nodo: “Non possiamo introdurre una norma vincolante, ma il messaggio che deve passare a tutti i costi è questo: non organizzare eventi privati con tante persone e tenere la mascherina qualora siano presenti in casa non conviventi”. La girandola di riunioni inizia a metà ...

ricpuglisi : Mentre il governo Conte si gingilla con il divieto AUTORITARIO delle feste private, può essere così cortese da farc… - mannocchia : davvero appassionante il dibattito sulla corsa e l’attività motoria, sulle feste private e la movida. segnalo che… - NicolaPorro : Nuove regole per evitare i #Contagi: dalle feste private a stazionare davanti ai bar, che dovranno pure chiudere pr… - GiuliaNocetti : RT @CBugliano: ?? FESTE PRIVATE: TOLLERANZA ZERO In ottemperanza al nuovo DCPM i Carabinieri hanno fatto irruzione nella casa della famiglia… - ZapBlogo : RT @Mr_Ozymandias: Speranza Vi osserva mentre fate feste private a casa Vostra. Sappiatelo. #cinesegnalazione -