Festa tra medici e infermieri durante orario di servizio all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, uno dei partecipanti è risultato positivo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono stati tutti identificati i 12 medici e gli 8 infermieri che hanno partecipato a una Festa durante l'orario di servizio in un reparto dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Tutti sottoposti a tampone, uno dei partecipanti è risultato positivo. L'asl ha predisposto la loro sospensione dal servizio e l'isolamento fiduciario. I 20 dipendenti dell'Asl avevano partecipato alla Festa senza indossare la mascherina e non rispettando il distanziamento sociale. A scopo precauzionale, il reparto dove si è tenuta la Festa è stato sanificato.

