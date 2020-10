Fauci smentisce Trump | “Non ho mai appoggiato alcun candidato politico”

Leggi su bufale

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Ci segnalano i nostri contatti una notizia: “”. Questa volta il campo di battaglia non è la pandemia, o meglio, non del tutto, ma uno spot elettorale. Siamo tutti abituati ad un certo dolus bonus negli spot. Non del tutto inganno, non del tutto verità. Una piccola zona grigia in cui la nonnina dell’ACE può affermare con certezza che la sua candeggina “lava più bianco della concorrenza e senza strapp!” senza che i suddetti produttori della concorrenza la facciano arrestare. Un piccolo mondo in cui puoi affermare che la tua auto fa più chilometri con un litro di tutte le auto di concorrenza e la concorrenza non ti darà fuoco a casa. Oppure, un piccolo spot di 30 secondi Nel quale una voce narrante dichiara chesta guarendo ...