Far West nel Siracusano, uccidono un uomo e rubano due auto per fuggire (Di lunedì 12 ottobre 2020) AGI - È caccia all'uomo nel Siracusano per catturare il secondo presunto responsabile dell'omicidio del quarantaduenne di Lentini, Sebastiano Greco, ucciso a colpi di pistola sabato scorso in via delle Spighe, nel paese del Siracusano. Dopo che i carabinieri hanno identificato e fermato uno dei sospettati, secondo gli inquirenti è solo questione di tempo prima che anche il secondo, Antonino Milone, venga catturato. I killer di Greco sono fuggiti in sella a una moto per poi fermare un automobilista e ferirlo con un colpo di pistola a polpaccio per rubargli la vettura, poi abbandonata per prenderne un'altra sottratta a una donna. Il procuratore di Siracusa, Sabrina Gambino, ha lanciato un appello perché Milone, armato e ritenuto pericoloso, ... Leggi su agi (Di lunedì 12 ottobre 2020) AGI - È caccia all'nelper catturare il secondo presunto responsabile dell'omicidio del quarantaduenne di Lentini, Sebastiano Greco, ucciso a colpi di pistola sabato scorso in via delle Spighe, nel paese del. Dopo che i carabinieri hanno identificato e fermato uno dei sospettati, secondo gli inquirenti è solo questione di tempo prima che anche il secondo, Antonino Milone, venga catturato. I killer di Greco sono fuggiti in sella a una moto per poi fermare unmobilista e ferirlo con un colpo di pistola a polpaccio per rubargli la vettura, poi abbandonata per prenderne un'altra sottratta a una donna. Il procuratore di Siracusa, Sabrina Gambino, ha lanciato un appello perché Milone, armato e ritenuto pericoloso, ...

matteograndi : Se il Napoli non si presenta giocando sull’ambiguità e rifugiandosi dietro le disposizioni della ASL, si va verso u… - Agenzia_Italia : Far West nel Siracusano, uccidono un uomo e rubano due auto per fuggire - katak1979 : @capulliarianna a me fanno incazzare come una bestia ste cose io cittadino rispettoso devo modificare i miei compor… - GINA32451015 : RT @CrisciGloria: Funghi, assalto in montagna 'Basta con questo far west' - CrisciGloria : Funghi, assalto in montagna 'Basta con questo far west' -

Ultime Notizie dalla rete : Far West Far west a Serre: due giovani sparano a un contadino in mezzo ai campi Il Mattino Far West nel Siracusano, uccidono un uomo e rubano due auto per fuggire

AGI - È caccia all'uomo nel Siracusano per catturare il secondo presunto responsabile dell'omicidio del quarantaduenne di Lentini, Sebastiano Greco, ucciso a colpi di pistola sabato scorso in via ...

Far west a Serre: due giovani sparano a un contadino in mezzo ai campi

Far west a Serre. Due giovani hanno esploso alcuni colpi di pistola contro un contadino che stava arando il suo appezzamento di terreno. I carabinieri sono riusciti ad individuare i ...

AGI - È caccia all'uomo nel Siracusano per catturare il secondo presunto responsabile dell'omicidio del quarantaduenne di Lentini, Sebastiano Greco, ucciso a colpi di pistola sabato scorso in via ...Far west a Serre. Due giovani hanno esploso alcuni colpi di pistola contro un contadino che stava arando il suo appezzamento di terreno. I carabinieri sono riusciti ad individuare i ...