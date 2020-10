Famiglia Schumacher a Hamilton | “Risultato impressionante di un grande pilota”

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Lewiseguaglia Michaele ladel Kaiser si complimenta. Bel messaggio di sportività da parte dellache attraverso i social ha elogiato il pilota britannico per aver eguagliato il numero di vittorie (91) del tedesco in Formula 1. “Grandi complimenti, un risultatodi unpilota. Non possiamo negare che ci sarebbe piaciuto che Michael tenesse quei record, ma come diceva sempre: i record sono lì per essere battuti“, scrive ladel sette volte iridato.