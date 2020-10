Facebook annuncia (finalmente) la rimozione dei contenuti che negano l’Olocausto (Di lunedì 12 ottobre 2020) «Shamefully late», «Vergognoso ritardo». Così Dovid Efune, giornalista della testata ebraica Algemeiner, ha definito la decisione di Facebook di muoversi per togliere dalla sua piattaforma i contenuti che negano l’Olocausto. La decisione del social network è stata comunicata oggi con una nota ufficiale pubblicata sul blog dell’azienda e firmata da Monika Bickert, vicepresidente della sezione che si occupa di moderare i contenuti. Il social muove un altro passo verso una strada intrapresa ormai da anni, almeno da quando la circolazione sulla piattaforma di contenuti violenti e fake news è finita al centro del dibattito pubblico. Dopo aver messo al bando oltre 250 organizzazioni suprematiste bianche e molti gruppi legati alle teorie ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 ottobre 2020) «Shamefully late», «Vergognoso ritardo». Così Dovid Efune, giornalista della testata ebraica Algemeiner, ha definito la decisione didi muoversi per togliere dalla sua piattaforma ichel’Olocausto. La decisione del social network è stata comunicata oggi con una nota ufficiale pubblicata sul blog dell’azienda e firmata da Monika Bickert, vicepresidente della sezione che si occupa di moderare i. Il social muove un altro passo verso una strada intrapresa ormai da anni, almeno da quando la circolazione sulla piattaforma diviolenti e fake news è finita al centro del dibattito pubblico. Dopo aver messo al bando oltre 250 organizzazioni suprematiste bianche e molti gruppi legati alle teorie ...

