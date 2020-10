F1 | la famiglia Schumacher esalta Hamilton | Risultato impressionante

(Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA - Lewisha eguagliato Michaelconquistando il 91° successo in Formula 1 nel Gran Premio dell'Eifel ed entrando di diritto nella leggenda del Circus. Un record festeggiato non ...

Un record festeggiato non solo da Hamilton e dai suoi tifosi, ma anche dalla famiglia Schumacher, che ha mandato un messaggio di congratulazioni sui social al britannico: "Complimenti Lewis, un ..."Avremmo voluto che Michael tenesse quei record, ma come lui stesso diceva sempre: i record sono fatti per essere battuti" ...