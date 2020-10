Evento Lancia Club, lo storico marchio presente in Calabria (Di lunedì 12 ottobre 2020) Oltre 25 Lancia appartenenti all’esclusivo Lancia Club hanno decorato la provincia di Catanzaro e dintorni in un esclusivo Evento lo scorso week-end. L’appuntamento del Lancia Club in Calabria, intitolato “Lancia nella terra del Tetraktis” (numero quaternario o sacra decade rappresentava per i pitagorici), rappresenta appieno lo scenario variopinto a cui si sono ritrovati davanti i possessori delle celebri vetture, provenienti da ogni parte del Bel Paese, nell’attraversare la Calabria. Il capoluogo ha potuto godere della presenza di alcuni storici ed inestimabili modelli come la Lancia Aurelia ed un’ancora più rara Lancia Aprilia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Oltre 25appartenenti all’esclusivohanno decorato la provincia di Catanzaro e dintorni in un esclusivolo scorso week-end. L’appuntamento delin, intitolato “nella terra del Tetraktis” (numero quaternario o sacra decade rappresentava per i pitagorici), rappresenta appieno lo scenario variopinto a cui si sono ritrovati davanti i possessori delle celebri vetture, provenienti da ogni parte del Bel Paese, nell’attraversare la. Il capoluogo ha potuto godere della presenza di alcuni storici ed inestimabili modelli come laAurelia ed un’ancora più raraAprilia ...

adelegerolama : RT @AsugiFVG: Giornata mondiale della salute mentale: l’OMS , lancia la campagna “Move for #mentalhealth: let’s invest/Muoviti per la salut… - AsugiFVG : Giornata mondiale della salute mentale: l’OMS , lancia la campagna “Move for #mentalhealth: let’s invest/Muoviti pe… - Claxon30 : RT @SDGs_school: #TED lancia #Countdown, un’evento globale in versione digitale per trovare soluzioni concrete alla #crisiclimatica. Domani… - SDGs_school : #TED lancia #Countdown, un’evento globale in versione digitale per trovare soluzioni concrete alla #crisiclimatica.… - hana_macocoro : RT @fisg_it: La FISG lancia il Gran Premio Italia, il nuovo evento di pattinaggio di figura con 4 tappe da ottobre a dicembre e finale a fe… -

Ultime Notizie dalla rete : Evento Lancia Autunno alle terme un fine settimana di eventi ad Abano PadovaOggi Evento Lancia Club, lo storico marchio presente in Calabria

Oltre 25 Lancia appartenenti all’esclusivo Lancia Club hanno decorato la provincia di Catanzaro e dintorni in un esclusivo evento lo scorso week-end. L’appuntamento del Lancia Club in Calabria, ...

Polonia-Italia 0-0, pareggio senza reti nel terzo impegno di Nations League

L'Italia gioca una buona partita ma non va oltre lo 0-0 con la Polonia a Danzica. Dopo il successo nell’amichevole sperimentale con la Moldova per 6-0, gli azzurri trovano un pareggio senza reti nel t ...

Oltre 25 Lancia appartenenti all’esclusivo Lancia Club hanno decorato la provincia di Catanzaro e dintorni in un esclusivo evento lo scorso week-end. L’appuntamento del Lancia Club in Calabria, ...L'Italia gioca una buona partita ma non va oltre lo 0-0 con la Polonia a Danzica. Dopo il successo nell’amichevole sperimentale con la Moldova per 6-0, gli azzurri trovano un pareggio senza reti nel t ...