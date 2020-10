Eurocup | il Bourg rinuncia alla trasferta sul campo di Venezia per coronavirus

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilhato formalmentesuldella Reyerper la sfida programmata per l’di basket originariamente per mercoledì al PalaTaliercio. Due i casi tra le fila dei transalpini, che si trovano così impossibilitati a disporre di otto giocatori da inserire nel referto come prevede il regolamento della competizione. Questa la nota ufficiale: “Poiché il club non é in grado di presentare 8 giocatori a referto, JLnon giocherà la partita contro l’Umana Reyerin programma questo mercoledì 14 ottobre 2020”.

