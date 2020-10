Eugenie di York e Jack Brooksbank | anniversario di nozze aspettando il royal baby

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Oggi Eugenie di York e Jack Brooksbank festeggiano il secondo anniversario di nozze. E questo per loro è un anniversario dal sapore speciale. Perché lo celebrano in attesa del loro primo bebè. Il parto è previsto a inizio 2021, ma da quando la principessa ha annunciato la gravidanza il bimbo in arrivo ha monopolizzato l’interesse dei royal addicted. In Gran Bretagna è già febbre da royal baby, anche se il piccolo in arrivo, per volere dei genitori, non avrà alcun titolo reale: Eugenie e Jack vogliono che «lavori per guadagnarsi da vivere e abbia una vita il più possibile normale».