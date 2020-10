Esce per mangiare la pizza con gli amici, Michele lo trovano morto 15 giorni dopo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Peschici, la scoperta sopraggiunge dopo 15 giorni di straziante attesa. La storia di Michele Mastromatteo non finisce come per giorni si è sperato che accadesse. Il 47enne della provincia di Foggia si era allontanato per andare a mangiare una pizza fuori città, senza fare ritorno. dopo 15 giorni di ricerche sempre attive sul campo, oggi la scoperta del cadavere disperso nelle campagne foggiane. Nessuna traccia di Michele dal 25 settembre. Il 47enne di Peschici si era allontanato da casa, lasciando detto alla madre che avrebbe mangiato una pizza fuori città. Ma quella sera non ha fatto ritorno. Da allora si erano perse le sue tracce. E dopo 15 giorni, di fronte al ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Peschici, la scoperta sopraggiunge15di straziante attesa. La storia diMastromatteo non finisce come persi è sperato che accadesse. Il 47enne della provincia di Foggia si era allontanato per andare aunafuori città, senza fare ritorno.15di ricerche sempre attive sul campo, oggi la scoperta del cadavere disperso nelle campagne foggiane. Nessuna traccia didal 25 settembre. Il 47enne di Peschici si era allontanato da casa, lasciando detto alla madre che avrebbe mangiato unafuori città. Ma quella sera non ha fatto ritorno. Da allora si erano perse le sue tracce. E15, di fronte al ...

Ultime Notizie dalla rete : Esce per Esce per andare in ospedale e scompare: avviate le ricerche di pensionato 80enne AgrigentoNotizie La Padrina – Parigi ha una nuova regina con Isabelle Huppert al Cinema

I WONDER PICTURES e Unipol Biografilm Collection annunciano che a partire dal 12 novembre distribuiranno sugli schermi italiani la commedia La Padrina – Parigi ha una nuova regina con Isabelle Huppert ...

Tennis, Sinner e Trevisan scalano le classifiche: Berrettini in top 10

