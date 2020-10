“Ero solo il suo stallone…” Elisabetta Canalis | il famoso ex a bomba | “Mi ha rovinato la carriera”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Reginaldo, quel flirt amoroso sembra aver spezzato le ali di una promettente carriera. A lanciare il gossip c’ha pensato Dagospia, che rispolvera il caso di Reginaldo e le sue 5 stagioni in Serie A. Tante le maglie che avrebbero potuto portare in alto il suo nome: Treviso, Fiorentina, Parma e Siena. Numeri alla mano, Reginaldo è riuscito a totalizzare 19 reti durante il campionato italiano, ma poi la storia è cambiata. Per Reginaldo, alcuni passi indietro per vedere una carriera andata in fumo per amore. Quel campo non lo ha mai abbandonato, ma il futuro nel mondo del calcio avrebbe potuto promettere decisamente meglio. Oggi Reginaldo gioca nel Catania in Serie C e a 37 anni compiuti i suoi gol fanno ancora sognare i tifosi. Tira le somme e lo ammette a chiare lettere: quel flirt amoroso con la soubrette sarda ha condizionato la sua ascesa verso la Coppa.. Lo ha ...