Enzo | papà di Francesco Totti morto a 76 anni | aveva il Covid

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Grave lutto per: il papàoggi all’età di 76. Lo “sceriffo”, come veniva affettuosamente chiamato, si trovava ricoverato allo Spallanzani di Roma dopo essere risultato positivo alnon è riuscito a superare il violento virus anche per via della patologia pregressa. L’uomo era stato colto da... L'articolo, papà dia 76ilproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.