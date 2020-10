Enola Holmes: perché Netflix ha tagliato la scena del bacio tra Enola e Lord Tewkesbury (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'interprete di Lord Tewkesbury ha svelato l'esistenza di un bacio con Millie Bobby Brown nello script di Enola Holmes che Netflix ha deciso di eliminare. Enola Holmes, hit Netflix, conteneva la scena di un bacio tra Ebola e Lord Tewkesbury che la piattaforma streaming ha deciso di eliminare nella versione definitiva. Enola Holmes ha lanciato la carriera del diciassettenne Louis Partridge, che interpreta Lord Tewkesbury, giovanotto di cui Enola decide di prendersi cura dopo avere scoperto che è in pericolo. La ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'interprete diha svelato l'esistenza di uncon Millie Bobby Brown nello script dicheha deciso di eliminare., hit, conteneva ladi untra Ebola eche la piattaforma streaming ha deciso di eliminare nella versione definitiva.ha lanciato la carriera del diciassettenne Louis Partridge, che interpreta, giovanotto di cuidecide di prendersi cura dopo avere scoperto che è in pericolo. La ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Enola Holmes: perché Netflix ha tagliato la scena del bacio tra Enola e Lord Tewkesbury… - CVRDAELIA : ieri ho visto Enola Holmes con licia e non so se mi piacciono di più henry e sam in generale o henry e sam che parlano con l'accento inglese - _sunxlou_ : A un metro da te, the notebook, Harry Potter e enola Holmes - selishardliquor : RT @VCUC_bookblog: 'Il punto più forte della pellicola è, senza ombra di dubbio, la personalità della protagonista, perfettamente interpret… - selishardliquor : RT @chiamotuttiraga: Raga ho finito enola holmes, ci sono un sacco di messaggi di fondo e gli attori sono veramente fantastici #EnolaHolme… -

Ultime Notizie dalla rete : Enola Holmes La recensione di Enola Holmes: la ragazza che poteva essere chiunque Wonder Channel Enola Holmes: nascosti nei misteri di Londra

Enola Holmes come nuovo detective: la chiave degli enigmi La nostra recensione del nuovo film prodotto da Netflix: Enola Holmes. Perchè scegliere proprio questo da un lungo catalogo? Profumo di legna ...

Enola Holmes, ecco le scene eliminate dal film con Millie Bobby Brown ed Henry Cavill

Netflix ha pubblicato su YouTube quattro minuti abbondanti di scene eliminate da Enola Holmes, il film con Millie Bobby Brown ed Henry Cavill ...

Enola Holmes come nuovo detective: la chiave degli enigmi La nostra recensione del nuovo film prodotto da Netflix: Enola Holmes. Perchè scegliere proprio questo da un lungo catalogo? Profumo di legna ...Netflix ha pubblicato su YouTube quattro minuti abbondanti di scene eliminate da Enola Holmes, il film con Millie Bobby Brown ed Henry Cavill ...