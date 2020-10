Emomali Rahmon è stato eletto presidente del Tagikistan per la quinta volta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Emomali Rahmon è stato eletto presidente del Tagikistan per la quinta volta con quasi il 91 per cento dei voti. Lunedì la Commissione elettorale centrale del Tagikistan ha detto che nelle elezioni presidenziali dell’11 ottobre Rahmon ha ottenuto il 90,92 Leggi su ilpost (Di lunedì 12 ottobre 2020)delper lacon quasi il 91 per cento dei voti. Lunedì la Commissionerale centrale delha detto che nelle elezioni presidenziali dell’11 ottobreha ottenuto il 90,92

