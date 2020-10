“Emily In Paris” | 5 must-have in versione low cost

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 12 ottobre 2020) La serie Netflix n°1 in Italia detta legge in fatto di moda! Vi proponiamo 5sfoggiati dalla protagonista Lily Collins e dove acquistarli inlow. Anche stavolta Darren Star non ha deluso le aspettative del suo pubblico: in Italia arriva la serie tv Netflix “Emily In Paris” ed è subito caccia all’outfit. Il noto produttore americano, infatti, aveva già mandato in visibilio le fashion addicted di tutto il pianeta con la serie televisiva “Sex And The City” diventata, grazie allaumista Patricia Feald, vero e proprio vademecum in fatto di moda. Oggi, dopo più di 20 anni, i due tornano a far coppia con Emily in Paris, lanciando un nuovo personaggio, cool e di tendenza tanto quando la Carrie Bradshaw dei tempi ...