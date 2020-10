Elezioni Usa, Trump è spacciato (o forse no) (Di lunedì 12 ottobre 2020) Donald Trump sembra spacciato. Tutti i principali sondaggi a livello nazionale attribuiscono vantaggi bulgari al suo sfidante, Joe Biden. Secondo una rilevazione condotta da Abc News e dal Washington Post, l'ex vicepresidente è avanti di 12 punti. Fox News e YouGov hanno invece rispettivamente registrato un vantaggio del 10% e del 9%. Davanti a questi dati impressionanti, la Cnn ha dichiarato che la performance sondaggistica di Biden sia la migliore per uno sfidante presidenziale dal 1936. Insomma, Trump sembra veramente nei guai. E, come molti ripetono, ci vorrebbe un "miracolo" per vederlo riconfermato a novembre. Ora, che la situazione per l'inquilino della Casa Bianca non sia rosea, è oggettivo (e – d'altronde – quando mai si è trovato in situazioni rosee in campagna elettorale?). Guardando tuttavia ... Leggi su panorama (Di lunedì 12 ottobre 2020) Donaldsembra. Tutti i principali sondaggi a livello nazionale attribuiscono vantaggi bulgari al suo sfidante, Joe Biden. Secondo una rilevazione condotta da Abc News e dal Washington Post, l'ex vicepresidente è avanti di 12 punti. Fox News e YouGov hanno invece rispettivamente registrato un vantaggio del 10% e del 9%. Davanti a questi dati impressionanti, la Cnn ha dichiarato che la performance sondaggistica di Biden sia la migliore per uno sfidante presidenziale dal 1936. Insomma,sembra veramente nei guai. E, come molti ripetono, ci vorrebbe un "miracolo" per vederlo riconfermato a novembre. Ora, che la situazione per l'inquilino della Casa Bianca non sia rosea, è oggettivo (e – d'altronde – quando mai si è trovato in situazioni rosee in campagna elettorale?). Guardando tuttavia ...

SkyTG24 : Elezioni Usa 2020, dai grandi elettori ai collegi: come funziona il sistema elettorale - limesonline : La nuova puntata della serie sulle elezioni Usa in esclusiva su Limesonline. A cura di @dlfabbri ?? - repubblica : L'attacco di Michelle Obama: 'Trump è razzista, negligente e non all'altezza dell'incarico' - Angela23763271 : RT @jacopo_iacoboni: Il candidato presidente Usa avanti di 12 punti nei sondaggi, Joe Biden, è sicuro che la Russia abbia attivamente suppo… - nonmipare : RT @fabrimilan65: I #PearlJam hanno pubblicato un nuovo brano, 'Get It Back', all'interno della compilation 'Good Music to Aver the Collaps… -