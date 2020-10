Elettra Lamborghini rompe il silenzio su Iconize | “Senza parole”

Leggi su chedonna

(Di lunedì 12 ottobre 2020), attraverso Deianira Marzano, ha rotto ilsullo scandalo che ha colpito il suo amicoè una delle migliori amiche di Marco Ferrero,, che è finito al centro della polemica per avere inscenato un’aggressione omofoba soltanto per ottenere una maggiore visibilità e qualche ospitata in tv. Il popolo della … L'articoloilsu: “Senza parole” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it