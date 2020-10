Ecco quante persone potete invitare a casa con le nuove regole di Conte (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gabriele Laganà Nella bozza del Dpcm previste nuove pesanti restrizioni sia in ambito domestico che per le attività sportive e le celebrazioni religiose Se, visti i tempi, per evitare di andare nei locali avete organizzato una tranquilla cena a casa con amici o parenti potreste essere lo stesso obbligati a rivedere il programma della serata. Perché anche nei luoghi privati, come è un’abitazione, ci sarà un limite al numero di persone da invitare. È quanto si legge nella bozza del prossimo Dpcm sull'emergenza coronavirus."Nei luoghi privati il titolare, sia che trattasi di abitazioni familiari o sedi associative, può consentire l'accesso a un massimo di dieci persone diverse dal proprio nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale", ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gabriele Laganà Nella bozza del Dpcm previstepesanti restrizioni sia in ambito domestico che per le attività sportive e le celebrazioni religiose Se, visti i tempi, per evitare di andare nei locali avete organizzato una tranquilla cena acon amici o parenti potreste essere lo stesso obbligati a rivedere il programma della serata. Perché anche nei luoghi privati, come è un’abitazione, ci sarà un limite al numero dida. È quanto si legge nella bozza del prossimo Dpcm sull'emergenza coronavirus."Nei luoghi privati il titolare, sia che trattasi di abitazioni familiari o sedi associative, può consentire l'accesso a un massimo di diecidiverse dal proprio nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale", ...

matteomatzuzzi : @donfra1979 @ItalianPolitics ah ecco, negazionisti sovranisti e antipapisti. E il calderone è completo. 'Se si deci… - marziavergani : RT @un_punto_solo: Nel film 'Le vacanze intelligenti' Alberto Sordi diceva: “Allora accosta e fai riposare ‘a machina, perché se si fonde e… - vanebix : RT @PasionariaIT: Quante volte ritroviamo i temi per cui ci battiamo con il nostro attivismo strumentalizzati durante le #campagneelettoral… - AndriaPili : RT @PasionariaIT: Quante volte ritroviamo i temi per cui ci battiamo con il nostro attivismo strumentalizzati durante le #campagneelettoral… - skelligmicheal : RT @PasionariaIT: Quante volte ritroviamo i temi per cui ci battiamo con il nostro attivismo strumentalizzati durante le #campagneelettoral… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco quante Ecco quante persone potete invitare a casa con le nuove regole di Conte il Giornale Il fascino discreto dell'usato. È la seconda vita delle cose

Ecco altri esempi: è un risparmio pari a 22 mesi di blocco ... ma anche sociale ed economico". Quanto si mettono in tasca le persone che perseguono la filosofia del "non nuovo"? "Nel 2019 anno ...

Quarantena a 10 giorni e un solo tampone: ecco cosa cambia

Cronaca L'assalto ai tamponi, ecco le regole città per città di MICHELE BOCCI I ... Arrivati al ventunesimo giorno di isolamento, però, questo viene interrotto comunque "in quanto le evidenze ...

Ecco altri esempi: è un risparmio pari a 22 mesi di blocco ... ma anche sociale ed economico". Quanto si mettono in tasca le persone che perseguono la filosofia del "non nuovo"? "Nel 2019 anno ...Cronaca L'assalto ai tamponi, ecco le regole città per città di MICHELE BOCCI I ... Arrivati al ventunesimo giorno di isolamento, però, questo viene interrotto comunque "in quanto le evidenze ...