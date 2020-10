Ecco come è andata quando ho preso la pillola del giorno dopo (Di lunedì 12 ottobre 2020) La pillola del giorno dopo l’ho presa due volte in vita mia, ed entrambe le volte non era certo perché me ne fossi fregata della contraccezione, anzi. Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 ottobre 2020) La pillola del giorno dopo l’ho presa due volte in vita mia, ed entrambe le volte non era certo perché me ne fossi fregata della contraccezione, anzi.

Corriere : Emozione e malinconia, nella tenerezza di Mick Schumacher che consegna ad Hamilton il casco di papà; nell’imbarazzo… - ZZiliani : Personalmente preferirei un’inchiesta tipo: “Ecco come sarebbe il calcio italiano se non ci fossero #farabutti”, ma… - NicolaPorro : #COVID19, per il giornale unico del virus è la fine del mondo, ma se facciamo i calcoli non è così (vedasi tab. in… - pietretto : RT @fsaraceno: 1. Oggi è cominciata la mia collaborazione con @domanigiornale, con un articolo sul sempiterno #MES. Nel pezzo sostengo che… - juventina____ : @AMAS66086910 Mah..Pazzesco. Ecco perché la gioventù di oggi non da sacrifici. Per i genitori come te. 1400 euro e… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Bruciato tutto? Ecco come liberarsi dall'odore Agrodolce Ecco come è andata quando ho preso la pillola del giorno dopo

che vi vede cercare quel coso perso dentro di voi come se steste cercando le chiavi in borsa….ecco ci siamo capiti), ci siamo trovati in una città che non conoscevamo affatto, nel mezzo della notte, ...

Coronavirus, ecco Dpcm: Giuseppe Conte protagonista della parodia di Doom

Tra questi, c'è anche la creatività degli italiani, specialmente di alcuni sviluppatori che hanno realizzato semplici ma divertenti videogame giocabili online, come la 'De Luca Run' (in cui il ...

che vi vede cercare quel coso perso dentro di voi come se steste cercando le chiavi in borsa….ecco ci siamo capiti), ci siamo trovati in una città che non conoscevamo affatto, nel mezzo della notte, ...Tra questi, c'è anche la creatività degli italiani, specialmente di alcuni sviluppatori che hanno realizzato semplici ma divertenti videogame giocabili online, come la 'De Luca Run' (in cui il ...