È morto il papà di Francesco Totti, il tweet di cordoglio della Roma (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lutto per Francesco Totti e la sua famiglia. A 76 anni, è morto il papà Enzo. Secondo quanto riporta l'Ansa l'uomo sarebbe stato affetto da diverse patologie ed era anche risultato positivo al coronavirus. Nei giorni scorsi era stato ricoverato allo Spallanzani e li è deceduto. Sui social è arrivato il messaggio di cordoglio della Roma in omaggio al padre dell'ex capitano: "Ciao Enzo. Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia Totti".embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/OfficialASRoma/status/1315669813684043789?s=20"

Agenzia_Ansa : Morto il papà di #FrancescoTotti. Aveva contratto il #Coronavirus #EnzoTotti #Roma #Covid #ANSA… - DiMarzio : Addio a Enzo Totti, papà di Francesco: aveva il coronavirus - Adnkronos : Lutto per #Totti, è morto il papà - 02giugno : @GiorgiaMeloni @02giugno MI DISPIACE TANTO. PER LA MORTO DAL PAPA DEL PRESIDENTE TOTI.. LE MIE CONDOGLIANZE PRESIDENTE TOTI ???????? - TommasoLanda : Continua la disinformazione dolosa: il papà di #Totti è morto CON il covid ma non DI covid. Fate schifo. -

