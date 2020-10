È morto Enzo Totti, il papà del grande capitano romanista: era ricoverato allo Spallanzani per il coronavirus (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un grave lutto colpisce Francesco Totti e la sua famiglia. E' morto Enzo, papà del grande capitano romanista e del fratello maggiore Riccardo Totti, l'altro figlio avuto insieme a mamma Fiorella. Da quanto si apprende "Lo Sceriffo", come lo avevano ribattezzato in famiglia, era ricoverato allo Spallanzani dopo aver contratto il coronavirus. Enzo Totti era spesso presente a Trigoria durante la lunga carriera di Francesco, celebri le sue incursioni negli spogliatoi per offrire la pizza quando c'era da festeggiare il compleanno del capitano. Spesso era presente anche ai ritiri della Roma in montagna, dove con gli amici seguiva gli ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un grave lutto colpisce Francescoe la sua famiglia. E', papà dele del fratello maggiore Riccardo, l'altro figlio avuto insieme a mamma Fiorella. Da quanto si apprende "Lo Sceriffo", come lo avevano ribattezzato in famiglia, eradopo aver contratto ilera spesso presente a Trigoria durante la lunga carriera di Francesco, celebri le sue incursioni negli spogliatoi per offrire la pizza quando c'era da festeggiare il compleanno del. Spesso era presente anche ai ritiri della Roma in montagna, dove con gli amici seguiva gli ...

