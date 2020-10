È morto Enzo Totti | il padre di Francesco aveva 76 anni | era positivo al Covid e ricoverato allo Spallanzani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Èdello storico numero 10 e capitano della Roma,. Lo Sceriffo, come era stato soprannominato dal figlio e dai suoi ex compagni di squadra girossi,76ed eradopo aver contratto il coronavirus.non è riuscito a riprendersi dalla malattia anche a causa di un infarto che lo colpì qualche anno fa, quando il figlio indossava ancora la maglia romanista. Ciao❤️ Il nostro abbraccio va a Fiorella,, Riccardo e a tutta la famiglia @#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) October 12, ...