È morto Enzo, il padre di Francesco Totti. Era ricoverato per Coronavirus allo Spallanzani (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (12 ottobre)E’ morto Enzo Totti, padre dell’ex campione della Roma Francesco. Affetto da varie patologie, Enzo Totti aveva 76 anni ed era stato ricoverato all’Ospedale Spallanzani di Roma, dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Visualizza questo post su Instagram Tutto quello che mi hai insegnato…lo sto trasmettendo ai miei figli…ai tuoi nipotigrazie x tutto papà mio…anzi sceriffo Un post condiviso da Francesco Totti (@FrancescoTotti) in data: 19 Mar 2020 alle ore 5:48 PDT Presenza discreta, quella di ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (12 ottobre)E’dell’ex campione della Roma. Affetto da varie patologie,aveva 76 anni ed era statoall’Ospedaledi Roma, dopo essere risultato positivo al. Visualizza questo post su Instagram Tutto quello che mi hai insegnato…lo sto trasmettendo ai miei figli…ai tuoi nipotigrazie x tutto papà mio…anzi sceriffo Un post condiviso da(@) in data: 19 Mar 2020 alle ore 5:48 PDT Presenza discreta, quella di ...

