È Ligabue il cantante della foto misteriosa? L'artista rompe il silenzio una volta per tutte (Di lunedì 12 ottobre 2020) Qualche giorno fa Dagospia ha lanciato uno scoop divenuto subito virale: un noto cantante italiano sarebbe infatti stato paparazzato alla Stazione Centrale di Milano mentre baciava un uomo misterioso. Il sito ha oscurato il volto dell'artista, dando quindi il via al toto-nome: sui social gli utenti si sono scatenati ed hanno provato ad indovinare chi fosse il cantante in questione. Tra i tanti è uscito il nome di Ligabue, il quale poche ore fa ha deciso di rompere il silenzio. Durante la presentazione del libro È andata così, tenutasi al Teatro Asioli di Correggio, Ligabue avrebbe smentito categoricamente il gossip, svelando di non essere lui l'artista in questione. No, non sono io. Attenti alle fake news che minano la credibilità e ...

