Dybala Juventus | bianconero a vita | il rinnovo è sempre più vicino | le cifre

(Di lunedì 12 ottobre 2020). Il matrimonio trae la, a meno di imprevisti colpi di scena, dovrebbe ancora continuare. La Joya ha un contratto in scadenza nel 2022, che però dovrebbe presto rinnovarsi. Infatti da mesi il numero 10 ed il suo entourage sono in trattativa con laper uncontrattuale con prolungamento fino al 2025.diventerebbe probabilmente capitanodopo Bonucci e Chiellini., ledel possibileSecondo quanto raccolto da Tuttosport, infatti, l’attaccante argentino e la dirigenza di ...

SkySport : Juventus, infortunio per Dybala nell'Argentina: continua il problema gastrointestinale - TuttoMercatoWeb : Juventus, Paulo Dybala salta anche Bolivia-Argentina: 'Non idoneo all'attività sportiva' - tuttosport : #Juve, #Dybala salta anche #BoliviaArgentina ?? - periodicodaily : Juventus, allarme Dybala: salta Bolivia-Argentina - Gazzetta_it : #Kulusevski, #Dybala o #Ramsey: chi sarà il trequartista? #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Dybala Juventus

Ancora problemi fisici per Paulo Dybala. L'attaccante della Juventus non volerà in Bolivia con la Nazionale argentina: ecco il comunicato La nuova stagione non è ...Giudice Sportivo, approvazione del bilancio, Paulo Dybala: questi tre temi caratterizzano la settimana della Juventus. Per la Juventus comincia una settimana chiave dentro e fuori dal campo. Lo ...