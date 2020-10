Dpcm Covid | dal calcetto alla pallavolo ecco tutti gli sport ?amatoriali? vietati Runner senza mascherina | regole invariate per palestre e piscine

Corriere : ?????? ULTIM'ORA - Si va verso uno stop a calcetto e feste, in arrivo anche nuove misure sui #tamponi: il #Dpcm potreb… - Agenzia_Ansa : #Conte stringe i tempi, verso l'anticipo del #Dpcm a lunedì. Ipotesi dello stop al calcetto e alle feste private in… - LegaSalvini : PRONTI A CANTARE DAI BALCONI? CONTE PREPARA UN ALTRO LOCKDOWN - Affaritaliani : Conte stringe: 'Dpcm già da stasera' Tutte le misure anti-Covid in arrivo - Giordanofornoni : Fateci un favore Licenziatevi voi ....... Coronavirus: Conte, cercheremo di licenziare Dpcm già stasera - Politica… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Covid

È l'auspicio di Chiara Appendino, la sindaca di Torino, di fronte all'aumento del numero dei contagi da coronavirus in tutta Italia e anche in Piemonte, in attesa del nuovo DPCM previsto per i ...In Europa, l'andamento del contagio da Sars-CoV-2 ha ripreso a crescere... molto più di prima, anche se con qualche differenza da non dimenticare. Dove la seconda ondata - secondo alcuni si tratta sem ...