Domenica In, imbarazzo tra Mara Venier e Renzo Arbore: “Perché ci siamo lasciati?” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un’altra puntata di Domenica In ha allietato il pomeriggio festivo di molti italiani. Dopo l’ingresso di Luca Argentero negli studi Rai e alcune rivelazioni sul suo ritorno in prima serata con l’attesissimo ‘Doc – Nelle tua mani’, è stato il turno di Renzo Arbore. Ogni volta che lo showman è ospite a Domenica In, Mara Venier si diverte molto a provocarlo. Ed infatti ecco che un altro siparietto ha acceso i riflettori sulla loro ex storia d’amore, suscitando tanto interesse. Con un immenso calore, la conduttrice ha accolto nello studio televisivo Renzo Arbore che ha avuto da ridire proprio sulla padrona di casa durante l’intervista fatta a Maria De Filippi. Gli incontri televisivi di ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un’altra puntata diIn ha allietato il pomeriggio festivo di molti italiani. Dopo l’ingresso di Luca Argentero negli studi Rai e alcune rivelazioni sul suo ritorno in prima serata con l’attesissimo ‘Doc – Nelle tua mani’, è stato il turno di. Ogni volta che lo showman è ospite aIn,si diverte molto a provocarlo. Ed infatti ecco che un altro siparietto ha acceso i riflettori sulla loro ex storia d’amore, suscitando tanto interesse. Con un immenso calore, la conduttrice ha accolto nello studio televisivoche ha avuto da ridire proprio sulla padrona di casa durante l’intervista fatta a Maria De Filippi. Gli incontri televisivi di ...

