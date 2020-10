Dl Agosto, scontro tra maggioranza e opposizione in Aula: “Ritorno alle urne? Retorica irresponsabile “, “Dovete andare a casa” (Di lunedì 12 ottobre 2020) scontro in Aula alla Camera dei deputati tra le opposizioni e la maggioranza durante le dichiarazioni di voto sul decreto Agosto. Ad attaccare il governo sono stati i partiti del centrodestra: “Incompetenti, non siete in grado di fare le leggi e non potete fare i legislatori. In questo decreto legge non c’è nulla, dovete andare a casa”, ha attaccato Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera. Parole alle quali ha replicato il deputato del Partito democratico, Enrico Borghi: “Basta con la Retorica irresponsabile e spuntata del ricorso alle urne, in questo decreto sono contenute misure per ascoltare il grido d’aiuto di tante categorie e non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020)inalla Camera dei deputati tra le opposizioni e ladurante le dichiarazioni di voto sul decreto. Ad attaccare il governo sono stati i partiti del centrodestra: “Incompetenti, non siete in grado di fare le leggi e non potete fare i legislatori. In questo decreto legge non c’è nulla, dovetea casa”, ha attaccato Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera. Parolequali ha replicato il deputato del Partito democratico, Enrico Borghi: “Basta con lae spuntata del ricorso, in questo decreto sono contenute misure per ascoltare il grido d’aiuto di tante categorie e non ...

GenniPelliccia : @lucabattanta @valy_s Quell’agosto fu ingannato da chi gli propose una mossa per scardinare il sistema. Per sua fo… - patriziabottell : RT @Andyesti: Ad agosto gli iscritti #M5S votarono sulle alleanze alle amministrative (Io votai Sì) Finì 60 a 40 per i Sì Una forza pol… - ginocalcinotto : RT @Andyesti: Ad agosto gli iscritti #M5S votarono sulle alleanze alle amministrative (Io votai Sì) Finì 60 a 40 per i Sì Una forza pol… - Andyesti : Ad agosto gli iscritti #M5S votarono sulle alleanze alle amministrative (Io votai Sì) Finì 60 a 40 per i Sì Una… - Mirandola59 : RT @007Vincentxxx: Il Mattino Mobile: Dl agosto, sei settimane di megasaldi sulla merce invenduta. È scontro sugli affitti brevi https://t.… -